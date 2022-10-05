Чиков сообщил о первом уголовном деле за уклонение от мобилизации

В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации. Подозреваемым стал 32-летний житель Пензы, отказавшийся подписывать повестку в военный комиссариат. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Уголовное дело было возбуждено по статье 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»). Его расследованием занимается Зареченский межрайонный следственный отдел СКР. Подозреваемого задержали за отказ подписывать повестку в военкомат, он уже вторые сутки находится в изоляторе временного содержания, утверждает правозащитник. Сегодня следствие обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Чиков отмечает, что отказ подписывать повестку в рамках мобилизации не является уголовно наказуемым деянием. «Дело в том, что, согласно разъяснениям Верховного суда РФ, статья 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу (пункт 2 Постановления Пленума)», — объяснил он. По словам правозащитника, адвокат задержанного уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования.