Старовойт признал наличие в Курской области воинских частей в плачевном состоянии

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что посетил все воинские части в регионе. По его словам, часть из них пребывает в нормальном состоянии, однако состояние некоторых — «просто ужас». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Заканчиваем частичную мобилизацию и формирование частей территориальной обороны. Посетил все воинские части, где сейчас наши мобилизованные. Где-то нормально, а где-то просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны. Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбежки и тд и тп. Хорошо, что хоть есть техника и оружие для того, чтобы вспомнить навыки и повысить профессионализм», — рассказал он.

Старовойт отметил, что у него возникли вопросы после посещения воинских частей, однако он заявил, что специалисты разберутся с этим «после Победы». «Мы спросим по полной», — добавил он. Глава Курской области призвал сплотиться россиян с «нашей армией», а также осудил тех, кто покинул Россию после объявления «частичной» мобилизации.

«Нам не жалко тех, кто сбежал. Жалко смотреть на тех, кто со Столешникова переулка в узких джинсах и розовых футболках стояли в очереди на велосипедах в Верхнем Ларсе. Патрики опустели! Вот печаль-то!» — написал Старовойт.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что в регионе нет денег для выплат мобилизованным. Ранее резервисты опубликовали видео с требованием единовременных выплат семьям и кредитных каникул, писала SOTA.

Нехватку денег мобилизованным прокомментировали в Кремле. «Много программ развития работает в регионах, и большая нагрузка на региональные бюджеты. Сейчас появилась дополнительная нагрузка. Разумеется, у некоторых регионов есть, скажем так, резерв прочности, у некоторых он минимальный или его нет. Поэтому такие ситуации могут возникать, но во взаимодействии с федеральным центром это все будет решаться», — цитируют Пескова «Ведомости».