Украинские власти объявили о начале деоккупации Луганской области

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай объявил о начале операции по деоккупации Луганской области. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Ну что ж, сейчас уже официально: деоккупация Луганской области началась. Несколько населенных пунктов уже освобождены от российской армии, и там уже Вооруженные силы Украины поднимают украинский флаг», — заявил он.

О каких населенных пунктах идет речь, Гайдай не уточнил. Другие официальные лица эту информацию пока не подтвердили.

Контрнаступление в Луганском направлении стало возможным после отступления российских войск из Лимана 1 октября. Действия военного командования раскритиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и миллиардер Евгений Пригожин. Они объединились в борьбе с генералом-полковником Александром Лапиным, командующим войсками в Харьковской и на севере Луганской областей.