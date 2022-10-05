Мобилизация и санкции могут остановить работу российских типографий

Российский книжный союз (РКС) обратился к Минпромторгу с просьбой предоставить отсрочку от «частичной» мобилизации сотрудникам полиграфической отрасли. Соответствующее письмо президент РКС Сергей Степашин направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову, сообщает «Коммерсант».

Как отмечается в тексте письма, в полиграфической отрасли заняты преимущественно мужчины, чей средний возраст составляет 39 лет, а потому «частичная» мобилизация может усилить дефицит кадров. Это, в свою очередь, грозит производствам простоями и даже полной остановкой, поскольку больше половины российских типографий имеют в штате лишь до 15 человек. По оценкам Союза, выпуск продукции может снизиться как минимум вдвое.

По этой причине РКС предлагает ввести отсрочки от мобилизации, но сделать это в зависимости от квалификации сотрудников. Таким образом полиграфическая отрасль сможет сохранить самых ценных специалистов — машинистов линий, технологов, механиков. Такая мера позволит избежать кадрового кризиса, который может оказать негативное влияние и на работу издательств.

Полиграфической отрасли грозит не только «частичная» мобилизация, но и санкции. Как сообщают «Ведомости», из-за ограничений, введенных странами Европы, Северной Америки и Японией, производства массово столкнулись с дефицитом оборудования и запчастей. По оценкам топ-менеджеров, техника из недружественных стран в типографиях составляет около 90%.

С Россией уже отказались работать крупнейшие импортеры печатных, переплетных, ниткошвейных, крышкоделательных машин, а также CTP-оборудования и запчастей для них. В их числе Германия (компании Heidelberg, Manroland, KBA), Швейцария (Muller Martini), Италия (Smyth, Zechini), Канада, Япония и др. Есть комплектующие, которые поставляют через параллельный импорт, однако по серийному номеру производитель может понять, что деталь отправится в Россию, и запретить поставку. Также детали можно ввозить из Китая и Индии, но проблема в том, что в них производят только отдельные его виды. Отрасль остается на плаву лишь за счет б/у оборудования, отмечают эксперты.