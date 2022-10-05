Губернатор Омской области: в регионе нет денег для мобилизованных

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Нехватку денег мобилизованным прокомментировали в Кремле.

«Много программ развития работает в регионах, и большая нагрузка на региональные бюджеты. Сейчас появилась дополнительная нагрузка. Разумеется, у некоторых регионов есть, скажем так, резерв прочности, у некоторых он минимальный или его нет. Поэтому такие ситуации могут возникать, но во взаимодействии с федеральным центром это все будет решаться», — цитируют Пескова «Ведомости».

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Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что в регионе нет денег для выплат мобилизованным. Ранее резервисты опубликовали видео с требованием единовременных выплат семьям и кредитных каникул, писала SOTA.

В обращении мобилизованные сказали, что находятся в мобилизационном пункте в поселке Светлый.

«Нас всех подняли по тревоге. Мы оставили свои семьи дома. У кого-то дети, жены в декрете, семьи наши очень в этом нуждаются, кормильцы, грубо говоря, ушли. Завтра в любое время мы можем улететь уже туда, там уже не знаем, что с нами будет... Мы знаем, что в других регионах ребятам выплачивается все стабильно», — заявил один из мобилизованных.

В банках для оформления кредитных каникул от них потребовали личного присутствия. Но мобилизованные уже находятся в учебном пункте.

Бурков написал, что в правительстве планируют выровнять бюджеты, чтобы мобилизованные и их семьи ни в чем не нуждались. Он также рассказал, что мобилизованным из госучреждений и предприятий будут давать прибавку — не меньше заработной платы. Но с единовременными выплатами регион не справится: дефицит бюджета, по его словам, больше 13 млрд рублей.

«Что касается поддержки мобилизованных ребят на региональном уровне, то это зависит от уровня бюджетной обеспеченности каждого региона… Мы видим, что часть регионов, например, Кемеровская область дает 200 тыс. рублей на поддержку, Красноярский край – 100 тыс. рублей, та же Новосибирская область, Омская и Алтайский край такого решения не приняли с учетом определенных проблем с бюджетом. Понятно, что мы не можем конкурировать в этом с Москвой, где бюджет позволяет пойти на дополнительные меры поддержки — ежемесячные выплаты мобилизованным в размере 50 тыс. рублей… Мы ещё не понимаем, за счёт чего нам выплачивать заработную плату, а это одна из самых первостепенных статей бюджета. Но это не значит, что мы не будем искать механизм решения этой проблемы. Сделаем всё возможное для того, чтобы военнослужащие получили поддержку и соцгарантии», — написал Бурков.