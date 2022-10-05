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В Башкирии угрожают признать школьника безнадзорным из-за пропуска «Разговоров о важном»

05.10.2022

На новых пропагандистских уроках рассказывают в том числе о «спецоперации в Украине» и освобождении Донбасса

«Альянс учителей» сообщил, что администрация одной из школ в Башкирии угрожает родителям ученика, которые попросили освободить ребенка от «Разговоров о важном». Они собираютcя пожаловаться в комиссию по делам несовершеннолетних, привлечь родителей к административной ответственности или признать ребенка безнадзорным. 

По словам администрации школы, «Разговоры о важном» — обязательный предмет. О том же писали в Минпросвещения. 

Активисты «Альянса учителей» объяснили, что школа неправа. «Разговоры о важном» — внеурочная деятельность, которая выбирается по усмотрению семьи. Обязательность уроков в школе обосновали письмом от Минпросвещения, но такой документ — не закон и даже не локальный акт школы, поэтому не может быть обязывающим. 

Полиция и ПДН не уполномочены решать споры в сфере образования.

«Угрозу о возможности признать ребенка безнадзорным, пожалуй, даже нет смысла комментировать», — добавили правозащитники. 



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