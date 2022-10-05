Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой

Telegram-канал Baza сообщил о смерти Александра Новикова. Он возглавлял ВГИК с 1987 по 2007 годы. Он покончил с собой.

Родственники нашли его тело на лестничной клетке, когда вернулись домой.

«Невозможно терпеть совокупность факторов в сферах физиологии, психики, коммуникации, желаю Вам всяческого благополучия в жизни сегодняшней и будущей. Я пошел недалеко от квартиры, прощаюсь, жалею о неприятностях которые невольно мог причинить, низкий поклон ВГИКу», — написал в своей последней записке Александр Новиков.