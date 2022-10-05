NYT: ООН задокументировала пытки и похищения 407 украинцев российскими военными

Газета The New York Times сообщила, что следственная группа ООН получила данные о пытках российскими военными мирных жителей и военных. Как минимум в двух случаях пытки закончились смертью. Российские военные похитили как минимум 407 человек, 18 из них позже нашли мертвыми.

Доклад следователей ООН озвучили на Совете по правам человека в Женеве во вторник. Директор полевых операций ООН Кристиан Салазар Фолкманн рассказал, что на контролируемых российскими войсками территориях пропадают люди: достоверно известно 407 насильственных исчезновений и заключений. Эти данные подтверждены за период с февраля по конец июля. Среди похищенных было 47 женщин и один мальчик. Фолкманн добавил, что 18 человек из 407 позже были найдены мертвыми.

Большинство задокументированных случаев пыток касались украинских военных. Следственная группа и миссия наблюдателей ООН провели больше тысячи интервью с потерпевшими и свидетелями. Помимо пыток и смерти военных была задокументирована смерть трех украинцев: их нашли в подвале в одном из населенных пунктов Киевской области. Тела были со связанными руками и ногами, ножевыми ранениями и отрубленными пальцами.

Фолкманн добавил, что украинские солдаты также издевались над русскими военнопленными во время перевозки в места заключения, но «в меньших масштабах». Зафиксированы были и 47 произвольных задержаний украинской стороной, но кого именно задерживали, следователи не уточнили.

Назначенная ООН комиссия сообщила Совету по правам человека, что в Украине были совершены военные преступления. На прошлой неделе были обнародованы данные об изнасиловании детей российскими солдатами, казнях и пытках. Россия отклонила отчет, назвав его «односторонним и несбалансированным».