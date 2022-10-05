Илье Яшину* предъявили окончательное обвинение

Илья Яшин* в своем Telegram-канале сообщил, что ему предъявили обвинение в окончательной редакции. Обвинение считает, что он «испытывает неприязнь к политической системе в РФ»‎, не видит «необходимости обеспечения безопасности РФ от внешних угроз»‎. Дело передадут в суд до конца октября.

Политик сообщил, что защита ходатайствовала о допросе генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова в качестве свидетеля, поскольку «его выступления обществу предлагается воспринимать как истину в последней инстанции»‎. А если говоришь что-то противоречащее — это приводит к уголовному делу.

«Ну вот мы и хотим допросить мрачного генерала о том, где он черпает информацию и почему её необходимо принимать на веру»‎, — написал политик.

Политик также сообщил, что ему предъявили обвинение в окончательной редакции.

«Мой адвокат Вадим Прохоров остроумно охарактеризовал его как «тупое, но сформулированное витиевато»‎, — добавил Яшин.

«Яшин испытывает неприязнь к политической системе в РФ, отрицает явную необходимость обеспечения безопасности РФ от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан ДНР и ЛНР, понимает, что он является публичным лицом, в связи с чем его деятельность вызывает повышенный интерес неопределенного круга лиц, а высказываемые личные утверждения воспринимаются ими как достоверные…»‎ — написали в обвинении.

Илью Яшина* обвинили в распространении «фейков»‎ про армию. Он находится в СИЗО. Поводом к уголовному делу стал его эфир на ютуб-канале. Он показал часть репортажа ВВС об убийствах мирных жителей в Буче. Версию Минобороны о том, что это «фейки и постановка», он тоже озвучил.

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом»‎.

Фото: «Коммерсант»‎.