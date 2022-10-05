«Верстка»‎: в Украине начали попадать в плен мобилизованные россияне

«Верстка»‎ выяснила, что в Украине начали попадать в плен мобилизованные россияне. В Минобороны, напомним, утверждали, что резервистов ждет около месяца подготовки и «боевого слаживания»‎. По видео удалось опознать одного из пленных — он представился жителем Орска Михаилом Куликовым.

Видеозапись выложили в украинском канале «Хочу жить». Журналисты «Верстки»‎ нашли страницы во «Вконтакте»‎, информация на одной из них полностью совпадает с данными, которые озвучил Михаил Куликов на видео. На второй используется вымышленное имя, в сети человек был 15 сентября — за неделю до мобилизации.

Один из коллег Михаила по IT-компании, в которой он работал, подтвердил, что на видео действительно Куликов. По его словам, тот ушел в армию по повестке, в военкомат пришел сам.

Повестка пришла ему 21 сентября, а 25-го мобилизованный был уже в Украине. Перед тем как отправиться в военкомат он якобы гуглил, как сдаться в плен. Информацию об этом ему дали в канале «Хочу жить»‎.

Украинские ресурсы сообщили к настоящему времени как минимум о трех случаях попадания в плен мобилизованных. Один из мужчин представился Батором Сампиловым, а еще один — Алексеем Пашковым из Москвы. Все они попали в Украину меньше чем через неделю после начала мобилизации.

Фото: «Верстка»