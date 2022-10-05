Суд не стал заочно арестовывать Марину Овсянникову

Басманный суд Москвы не стал заочно арестовывать экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову. Ранее ее объявили в розыск, после того как она с дочерью сбежала из-под домашнего ареста. Журналистку обвинили в распространении «фейков» про армию.

Как рассказал «Вот Так» адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов, решение суд вынес формально: ни прокурор, ни журналистка не пришли на заседание. Однако обвинение может выйти снова с тем же заявлением об изменении меры пресечения. Где находится журналистка, он знает, она на связи, но раскрывать ее местонахождение он не стал.

В Telegram-канале журналистки до заседания появилось обращение к суду.

«Счастье всего мира не стоит слезинки на щеке невинного ребенка. Я хочу, чтобы эти пронзительные строки Достоевского сегодня прозвучали в стенах Басманного суда. Может быть хоть у кого-то: у судьи, у прокурора или у следователя — проснется совесть и он перестанет называть погибших в Украине детей фейками. А меня преследовать за то, что я сказала правду.

Почти два месяца я провела под домашним арестом. Все это время следствие, ссылаясь на заявление министра обороны Шойгу и генерал-мема Конашенкова, пыталось делать вид, что в ходе войны в Украине не погибло ни одного ребенка.

Мы все прекрасно понимаем, что оба этих господина ни одного дня не были на фронте и не имеют никакого представления о количестве жертв среди гражданского населения.

Между тем информация о количестве жертв находится в открытом доступе. Она размещена на незаблокированном на территории России сайте Организации Объединенных Наций, полноправным членом которой до сих пор является Россия.

В июле, когда я вышла на одиночный пикет с призывом не убивать детей на территории Украины, по данным ООН погибло свыше 350 детей.

На сегодняшний день эта цифра, к сожалению, гораздо выше — 390 погибших, еще 790 раненых. Имена многих из них известны.

Следователь полностью проигнорировал эти факты, а две недели назад, в ходе рассмотрения апелляции в Мосгорсуде, прокурор вообще назвала данные ООН несущественными и не заслуживающими внимания.

После этого у меня не осталось никаких иллюзий по поводу «басманного правосудия». Статья 207.3 УК РФ полностью антиконституционна. Она должна быть немедленно исключена из Уголовного кодекса, а все, кто был подвергнут репрессиям по этой статье, должны быть немедленно освобождены и реабилитированы.

Считаю себя полностью невиновной, а поскольку наше государство отказывается соблюдать собственные законы, то начиная с 30 сентября 2022 года я отказываюсь соблюдать установленную мне меру пресечения в виде домашнего ареста и освобождаю себя от нее», — написала Овсянникова. Она также предложила сотрудникам ФСИН надеть браслет слежения на Путина.