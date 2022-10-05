Владимир Кара-Мурза* выиграл дело против России в ЕСПЧ

Адвокат Владимира Кара-Мурзы* Вадим Прохоров сообщил в Facebook**, что ЕСПЧ удовлетворил жалобу оппозиционера: суд признал, что было нарушено его право на участие в свободных выборах.

Жалобу в ЕСПЧ политик подал 16 декабря 2013 года. В тот год Владимир Кара-Мурза планировал баллотироваться в депутаты Ярославской областной думы по списку Республиканской партии России — Партии народной свободы (РПР-ПАРНАС) во главе с Борисом Немцовым. Но власти отменили его регистрацию как кандидата из-за наличия у Кара-Мурзы* не только российского, но и британского гражданства, которое он получил в годы учебы в Кембридже. Последнее обстоятельство оппозиционер не только не скрывал, но и сам предоставил соответствующий документ.

«Долгих 9 лет жалоба находилась на рассмотрении в Европейском Суде — и вот наконец Суд вынес законное и обоснованное решение, признав факт нарушения гарантированных Конвенцией прав в отношении Владимира Кара-Мурзы* со стороны российских властей. Владимира Кара-Мурзу* не должны были снимать с выборов — однако произвольно сделали это. Понятно, что на фоне происходящих чудовищных событий со стороны тех же самых властей Российской Федерации, полного разгрома в России гражданского общества и зарождающейся конкурентной политической системы данное дело и решение по нему уже не кажутся столь актуальными...Однако я уверен, что Новая Россия, избавившаяся или избавленная от диктатуры, еще вернётся в Совет Европы — и данное решение Европейского Суда будет вполне актуальным и важным для её дальнейшего развития после завершения нынешнего мракобесного периода ее истории», — отметил адвокат.

Владимир Кара-Мурза* находится сейчас в СИЗО — его обвинили в распространении «фейков» про армию. На его странице появился пост о решении ЕСПЧ.

«С тех пор прошло девять лет. Борис Немцов убит. Партии РПР-ПАРНАС давно не существует. Выборов в России не осталось уже совсем. А сам я сижу в тюрьме за то, что выступил против войны в Украине. Но своё право на участие в выборах я все-таки доказал. Сегодня ЕСПЧ вынес решение по делу №2513/14 «Кара-Мурза против России», в котором установил нарушение моего избирательного права и подчеркнул, что «аннулирование регистрации заявителя на выборах в Ярославскую областную думу в августе 2013 года было несоразмерно предполагаемым законным целям», — сказано в заявлении политика.

Россия вышла из Совета Европы, но жалобы, поданные и рассмотренные до 15 сентября, подлежат исполнению. После этого срока Россия не будет исполнять решение ЕСПЧ.

*Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иностранным агентом».

**Facebook принадлежит компании Meta, которую российский суд признал «экстремистской».