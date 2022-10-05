Инициативу команды Навального* об открытии штабов** раскритиковали адвокат Беньяш и Ходорковский***

Вчера соратники политика Алексея Навального* сообщили, что в регионах возобновится работа штабов**. Инициатива уже подверглась критике, а возможных волонтеров предостерегают от заполнения анкеты.

«Штабы Навального снова откроются, чтобы бороться с Путиным, мобилизацией и войной. И мы будем рады каждому, кто решит сделать свой вклад в эту борьбу. Тем, кто живет в России, и тем, кто из нее уехал. Тем, кто хочет расклеивать листовки, и тем, кто готов саботировать работу военкоматов. Конечно, возрожденные штабы уже не будут светлыми офисами в центре города — скорее они будут похожи на партизанские ячейки. Но главное в штабах не стены, а люди. Честные, смелые и свободные. Такие, как вы. Давайте бороться вместе», — призвали вчера оппозиционеры в рассылке.

Сейчас они набирают к себе художников, юристов, хакеров и просто людей, которые будут разносить листовки.

Адвокат Михаил Беньяш категорически не рекомендует постить объявление от соратников политика и ссылку на анкету, которую предлагают заполнить возможным волонтерам.

«К объявлению о возрождении организации была прикреплена анкета. Я ее прочел и просто считаю обязанным донести свою позицию, как все еще адвоката, живущего в России. Не знаю, кто автор текста анкеты, но та ее часть, где написано про военкоматы — цитировать ее я не буду — это публичный призыв к террористической деятельности, со всеми вытекающими последствиями: ст. 205.2 УК, отнесена к категории тяжких и расследуется следственными отделами ФСБ. Поскольку публикация в интернете, то это вторая часть — от 5 до 7 лет», — написал он.

По его мнению, если уголовного дела еще нет, то в ближайшее время его возбудят, а это прекрасный повод для волны обысков, допросов и арестов. Кроме того, после объявления мобилизации в России такое преступление будет совершено с отягчающими последствиями.

«Вы все прекрасно помните то, как тщательно были сохранены ваши персональные данные в рамках «Умного голосования». К каким рискам заполнение анкеты ведет в современной России — можете сами напрячь воображение… Да, действительно, путинский режим сейчас резко ослаб. Денег меньше, доверия у населения меньше, про то, что в Украине происходит, вы и сами знаете. Но. Есть простой закон природы: слабый всегда компенсирует отсутствие силы повышенной агрессией. Чем слабее будет путинский режим, тем более и более агрессивным, неадекватным и опасным он будет становиться. Я убежден, что вот то объявление приведет к еще одному витку репрессий, жертвами которых станут не те, кто реально откликнется на анкеты — эту базу еще не взломали и не слили. Жертвами репрессий станут те кто ранее помогал Алексею, живет в России и ранее имел невезение попасть в поле зрения полиции/ФСБ. Я понимаю, что хотелось к семидесятилетию путина сделать подарок. Только следователи ФСБ тоже сделают ему подарок в виде отчета о проведенных мероприятиях в рамках предварительного расследования, о количестве задержанных и допрошенных. Саму публикацию объявления я считаю ошибкой, текст его непродуманным и несогласованным с юристами», — комментирует инициативу юрист.

Михаил Ходорковский*** также раскритиковал возможную работу штабов**.

«Занимаюсь правозащитой 8 лет и не рекомендую никому сейчас вписываться даже в «самые защищенные списки» организаций, которые Кремль может назвать экстремистскими или нежелательными. Если вы планируете бывать в РФ или там находитесь. Утечки бывают, а сидеть не стоит. Сразу всем: сопротивлению — да, саморегистрации подпольщиков — нет. Тем, кто не понимает почему, в подполье делать нечего. И про бывших сторонников властей разных уровней, решивших перейти на другую сторону баррикады. Если совершали преступления — это не индульгенция. Если нет — добро пожаловать! И опять, тем, кому хочется следить за «чистотой рядов» — следите. Получится секта. Ваше право», — написал Ходорковский***.

При этом политолог Екатерина Шульман*** сочла своевременным открытие штабов**. Новость она прокомментировала в эфире программы «Статус».

«Если посмотреть последние результаты опросов на любые темы, которые пришли после 21 сентября, мы видим поворот буквально везде. И особенно в уровне одобрения президента. В меньшей степени — поддержки СВО, в настроениях, в представлениях в правильном ли направлении развивается страна, в соотношении тревожности-спокойствия. Мы везде видим разворот. Очевидно, что это ситуация растущего спроса на что-то, что не является государственной политикой, которую люди все меньше и меньше одобряют. Следовательно, на этот спрос должно быть предложение. Даже по уровню просматриваемости и подписываемости любого контента, относящегося к этим событиям, можно увидеть этот спрос. Если вы политический актор или хотите стать таковым, то грех на него не отвечать», — заявила она.

*Алексея Навального власти России внесли в список «экстремистов и террористов».

**Штабы Навального признаны в России «экстремистской организацией» и запрещены.

***Михаила Ходорковского и Екатерину Шульман Минюст России считает «иностранными агентами».