Массовые обыски в связи с делом о повторной «дискредитации армии» у активистов «Голоса»**

UPD:

Массовые обыски идут у активистов движения «Голос»**. Силовики пришли к участникам движения в Москве, Пскове, Иванове, Перми и Челябинске. По информации ОВД-Инфо***, уголовное о дискредитации армии возбуждено в отношении наблюдателей и антивоенного активиста Михаила Гусева. Он находится не в России.

Обыски идут у сопредседателя движения Григория Мельконьянца, члена Совета Виталия Ковина, Аркадия Любарева, Ирины Мальцевой, координатора в Челябинской области Натальи Гусевой, аналитика выборов Сергея Шпилькина. Пока участники находятся в статусе свидетелей по делу, с чем связаны следственные действия в Москве у Шпилькина пока неизвестно.

Член совета движения Виталий Аверин считает, что дело Гусева — только повод, «обыски проводят с одной лишь целью: наказать участников движения за его непреклонность в борьбе за честные выборы, правовое и гуманное государство».

***

Уголовное дело о повторной «дискредитации армии» (ст. 280.3 УК) возбудили в Иваново. Полиция считает, что автор Telegram-канала из Иваново связан с активисткой, журналистом и депутатом из Пскова и Перми. Фрунзенский суд постановил провести обыски с изъятием техники.

Силовики пришли в квартиру депутата Завеличенской волости Пскова от партии «Яблоко» Николаю Кузьмину, сообщили «Сетевые свободы». Повторную «дискредитацию» подразумевает публичная критика боевых действий в Украине, которая совершена после вступления в силу постановления по административной статье (ст.20.3.3 КоАП).

Обыск проходит также у журналиста Дениса Камалягина, активистки Екатерины Новиковой. Они, по версии суда в Иваново, а также пространство «Шаг» якобы как-то могут быть связаны с Телеграм-каналом, который якобы ведёт житель Иваново.

Кроме обысков в Пскове прошел также обыск в Перми у Виталия Ковина*.

*Виталия Ковина, **«Голос» и ***ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранными агентами».