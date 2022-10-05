«Агентство»*: Россия потеряла за неделю 4 тыс. кв км территории в Украине

«Агентство»* подсчитало, что Россия потеряла в Украине за неделю более 4 тыс. кв. км территории. Российские войска сдали позиции в Харьковской области, на севере Херсонской области, отступили из Лимана.

На брифинге Минобороны России 4 октября показали карту, на которой российские войска контролируют только небольшую часть Харьковской области — около 350 кв. км — к востоку от реки Оскол. Ранее под контролем россиян было около 10,6 тыс. кв. км области.

После выхода из Лимана войска потеряли контроль еще над 2,75 тыс. кв. км.

Контрнаступление на севере «присоединенной к России» Херсонской области также оказалось стремительным: прорвана линия обороны на западном берегу Днепра. По картам Минобороны видно, что Россия больше не контролирует территории к северу от Давыдова Брода, Новой Каменки и Дудчан. Получается, что оставлено около 1,3 тыс. кв. км. На западе Херсонской области ВСУ освободили еще около 290 кв. км с середины сентября.

Журналист отмечают, что если прибавить к этим площадям освобожденные ВСУ территории с начала сентября — это около 8,6 тыс. кв. км — то получится уже почти 13 тыс. кв. км. В общей сложности это около 15% захваченных с февраля земель.

В Кремле пока не определились, что делать с территориями Украины, которые фиктивно присоединили к России, но они контролируются украинскими войсками. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков посчитал, что Донецкая и Луганская области стали субъектами страны в границах на 2014 год, а с жителями Херсонской и Запорожской областей Москва планирует «советоваться» по вопросу границ.

*«Агентство» власти России считают «нежелательной организацией».





Фото: AFP