Подвергшимся домашнему насилию россиянкам ЕСПЧ взыскал 347 тыс. евро компенсации

ЕСПЧ огласил решения по жалобам 15 россиянок 4 октября. В пользу женщин, подвергшихся домашнему насилию, суд взыскал 347 тыс. евро, сообщил юрист Павел Чиков. Пострадавшие были из Москвы, Санкт-Петербурга, Чечни, Дагестана, Кемеровской, Калужской, Оренбургской и Астраханской областей.

Заявительницы сообщили о неэффективном расследовании фактов домашнего насилия в 2019-2021 годах. Компенсацию распределили на правительство России (280 тыс. евро), а судебные издержки и возмещение морального вреда составили 67 471 евро. В ЕСПЧ установили, что женщины перенесли физические и нравственные страдания из-за действий своих партнеров, братьев или мужей.

Суд также заключил, что российские законы неэффективны для установлении наказаний за все формы домашнего насилия, права жертв не гарантируется. Чтобы женщины могли получить защиту, по российским законам необходимо, чтобы травмы достигли высокого порога тяжести — только тогда насильников будут преследовать российские правоохранительные органы. Полиция при расследовании дел не применила адекватных мер пресечения и отказывала в возбуждении уголовных дел. В ЕСПЧ также отметили, что в России нет какой-либо формы охранного ордера.

После начала боев в Украине России вышла из ЕСПЧ. Госдума приняла закон, что вынесенные после 15 сентября решения не будут исполняться российскими властями.