В Воронеже приговорили к 4,5 годам колонии американца Роберта Гилмана

Центральный районный суд Воронежа вынес приговор гражданину США Роберту Гилману. Его признали виновным в нападении на сотрудника полиции (ч.1 ст.318 УК РФ), суд назначил ему наказание в 4,5 года колонии общего режима.

Гилмана задержали 17 января в Воронеже, после того как он устроил дебош в поезде «Сухум-Москва». По версии обвинения, в отделе полиции он начал бить ногами одного из силовиков.

Гилман на суде сказал, что в тот момент был без сознания и не мог предотвратить это. Адвокат Валерий Иванников сказал РИА Новости, что подсудимый признал вину, принес извинения пострадавшему, поэтому ожидали менее сурового наказания. Приговор защита планирует обжаловать.

Вашингтон заявлял, что следит за судьбой соотечественника. Россия и США планировали провести обмен заключенными: американцев Бритни Грайнер и Пола Уилана на Виктора Бута. В сентябре сообщалось, что стороны достигли договоренностей, но обмен пока не состоялся.

В апреле 2022 года, несмотря на напряженные отношения между США и Россией на фоне боевых действий в Украине, состоялся обмен летчика Константина Ярошенко на бывшего американского морпеха Тревора Рида.