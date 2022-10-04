Оппозиционера Максима Каца* включили в список «Миротворца»

Оппозиционного политика и блогера Максима Каца*, неоднократно осуждавшего российскую агрессию против Украины, внесли в списки украинского сайта «Миротворец». На ресурсе публикуются личные данные людей, которые, по мнению администраторов, представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Как следует из карточки Каца* на сайте «Миротворца», блогер причастен к «актам гуманитарной агрессии против Украины» и «пропаганде российско-фашистского нацизма и шовинизма». К публикации приложены скриншоты твитов, где он говорит, что российская оппозиция ничего не должна украинцам.

Кац* отреагировал на включение своего имени в список «Миротворца». «Считаю это важной ачивкой. Я всегда стараюсь быть объективным, и вот в России я иноагент, работающий на Украину, а в Украине я пропагандист и российско-фашистских идей. Это значит, что ни одна пропаганда мной не довольна. И это хорошо», — написал он в своем Twitter.

*Максима Каца Минюст РФ считает «иностранным агентом».

