СК требует заключить под стражу сбежавшую из-под домашнего ареста Марину Овсянникову

UPD: «Мемориал»* признал Овсянникову политзаключенной. «Мы считаем, что её уголовное преследование нарушает право на свободу слова и призвано заглушить в России голоса всех противников войны с Украиной», — сообщили в организации.

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UPD: Адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов уточнил, что заседание об изменении меры пресечения журналистке состоится в Басманном районном суде завтра в 10:00.

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Следственный комитет (СК) РФ требует заключить под стражу бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, обвиняемую в распространении военных «фейков» (п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК РФ). В минувшие выходные журналистка сбежала из-под домашнего ареста вместе с дочерью.

«В суд поступило ходатайство СК об ужесточении Овсянниковой М. В. меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В СК не уточнили, идет ли речь о заочном аресте или журналистку действительно задержали. Там привели лишь формулировку ходатайства, которая выглядит следующим образом: «Об ужесточении меры пресечении и изменении ее с домашнего ареста на содержание под стражу».

В августе Басманный районный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест до 9 октября по уголовному делу о военных «фейках». Поводом к его возбуждению послужил антивоенный пикет, который журналистка провела на Софийской набережной напротив Кремля. Однако Овсянниковой удалось сбежать из-под домашнего ареста, накануне МВД объявило ее в федеральный розыск.

Режиссер RT и бывший муж журналистки Игорь Овсянников сообщил, что его экс-супруга сбежала вместе с дочерью в ночь на 1 октября. Он сказал, что не знает, где она скрывается. Ранее журналистка писала, что хотела бы покинуть с дочерью страну, однако отец девочки наложил запрет на выезд ребенка. По его словам, у девочки нет загранпаспорта.

Бывший муж журналистки утверждает, что Овсянникова еще 29 августа организовала похищение ребенка. Он рассказал, что в течение месяца его дочь не ходила в школу и он не знал, где она находится.

Овсянникова развелась с режиссером RT 3,5 года назад. После ее появления в эфире «Первого канала» с антивоенным заявлением бывшие супруги не могут решить, с кем будут жить их общие дети. RT отмечает, что их 17-летний сын уже заявил о желании жить вместе с отцом.

*«Мемориал» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

