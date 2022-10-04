223-й день боев: главное

Пост Илона Маска в Twitter получил скандальное продолжение. В Кремле его идеи одобрили, но президент Украины Владимир Зеленский и союзники выступили против. Маск предложил путь к миру в Украине: в регионах должны пройти новые референдумы под наблюдением ООН, Крым становится российским, Украина сохраняет нейтралитет. По его мнению, люди, живущие в Крыму и Донбассе должны сами решать, в какой стране они хотят жить — в России или Украине. Россия, по его плану, должна уйти, если на то будет воля народа.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что «очень позитивно, что кто-то вроде Илона Маска ищет мирный выход из этой ситуации». Он добавил, что без выполнения условий России мир в Украине невозможен.

Его поддержал и Дмитрий Медведев.

«Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа «Ukraine is an artificial state», — написал Медведев.

В Киеве раскритиковали пост Маска. В опросе Зеленского в Twitter около 60% из 2,5 млн участников высказались против его плана.

Маск в качестве аргументов привел и большую численность населения в России: он считает, что из-за этого победа Украины маловероятна. .

«Россия проводит частичную мобилизацию. Они проведут полную военную мобилизацию, если возникнет угроза Крыму. Число смертей с обеих сторон будет ужасающим. Если вам есть дело до народа Украины, добивайтесь мира», — написал он.

Reuters сообщает, что следующий пакет помощи Украине от администрации Байдена будет включать четыре пусковые установки HIMARS, боеприпасы, мины и противоминные средства. Объем помощи составит 625 млн долларов. Одобрение Конгресса в этом случае не понадобится. На прошлой неделе были данные о пакете вооружений для Украины на сумму 1,1 млрд долларов, который включает 18 пусковых установок HIMARS. Украина заявила, что готова согласовывать с США предположительные цели. Всего Вашингтон направил Киеву более 16,8 млрд долларов помощи.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России мобилизовали более 200 тыс. человек. По данным ведомства, всего планировали призвать 300 тыс. человек. Forbes при этом подсчитал, что Россию покинули от 600 тыс. до 700 тыс. граждан после начала мобилизации. Нельзя сказать, сколько из них туристы, а сколько бежали от призыва.

Из учебных центров поступают сообщения о смерти резервистов. Сегодня стало известно о погибшем призывнике в Омске. Он стал как минимум седьмым погибшим. После мобилизации были и случаи самоубийств.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Владимиром Путиным. Документы о присоединении к России он назвал ничтожными. При этом сегодня их одобрил Совет Федерации России. «Референдумы» о присоединении к России признала одна страна в мире — Северная Корея.

В Кремле ответили, что после отказа Зеленского от переговоров Москва будет ждать изменения позиции Киева или появление следующего президента Украины. Достижение мира невозможно без выполнения условий России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что страна участвует в российской «спецоперации» в Украине. Но «мы никого не убиваем», сказал он.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там… Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных... Наше участие в том, чтобы не допустить распространение конфликта на территорию Белоруссии. И не допустить нанесение удара по Белоруссии со стороны Польши, Литвы и Латвии», — сказал президент.