В Чечне умер муж участницы протестов против мобилизации

В Чечне умер Адам Мурадов, муж участницы протестов против мобилизации в Грозном. Как сообщает центр защиты прав человека «Мемориал»*, смерть мужчины наступила в результате сердечного приступа.

По данным правозащитников, Мурадов умер 28 сентября. Он был мужем одной из десятков женщин, которые пытались провести акцию протеста против мобилизации 21 сентября. Ее и других участниц митинга задержали в тот же день и отвезли в мэрию. Туда же привезли мужчин — родственников задержанных, в том числе Мурадова. «Мемориал» утверждает, что их «заставили избить женщин, угрожая, что иначе это сделают сами силовики — и будет намного хуже».

На следующий день, 22 сентября, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что родственников всех 40 женщин, которые выступили против мобилизации в Грозном, отправили в Украину. В списках оказался в том числе и 18-летний Валид Мурадов, сын Адама Мурадова. Ночью 27 сентября он позвонил родителям и рассказал, что находится в Луганске и его скоро «отправят на передовую». Его. отец умер на следующий день.

Мурадову стало плохо во время молитвы, у него произошел сердечный приступ. Его 18-летнему сыну разрешили посетить похороны отца. Остался ли он в Чечне или вернулся обратно в Украину, неизвестно.

*«Мемориал» Минюст РФ считает «иностранным агентом».