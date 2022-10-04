Forbes: после объявления «частичной мобилизации» Россию покинули 700 тысяч человек

После объявления «частичной» мобилизации Россию покинуло порядка 700 тысяч человек, при этом больше четверти из них отправились в Казахстан. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в Администрации президента.

По словам собеседника издания, с 21 сентября из России уехали 600-700 тысяч граждан, 200 тысяч из них в настоящее время находятся в Казахстане. Источник Forbes отметил, что на сегодняшний день определить число туристов и эмигрантов не переставляется возможным.

После объявления «частичной» мобилизации люди стали массово покидать Россию. Те, кто бежит в попытках скрыться от мобилизации, массово отправляются в Грузию, Казахстан, Монголию и другие приграничные страны. Очереди из машин также образовались на границе с Финляндией, однако вскоре власти страны полностью запретили въезд в страну россиянам по шенгенским визам.

Наиболее сложная ситуация сложилась на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией, общественники утверждали, что дело близится к гуманитарной катастрофе — людям приходилась по несколько суток стоять в очереди на погранпереходе без еды, воды и теплых вещей, многие пересаживались на велосипеды и самокаты, чтобы избежать многокилометровых пробок. МВД даже временно разрешил пеший переход границы, однако вскоре от этого решения отказался. На настоящий момент ситуация на границе стабилизировалась.

Также значительное усиление миграционного потока было зафиксиравано в Казахстане. РИА «Новости» сообщило, что с 21 сентября в республику въехало 200 тысяч россиян. Из них, как уточнили в МВД Казахстана, около 147 тыс. человек уже выехали из страны за тот же период.