Кремль прокомментировал предложения Маска по урегулированию конфликта в Украине

В Кремле поддержали предложения руководителя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска по урегулированию конфликта в Украине. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На самом деле это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее американский предприниматель выразил сомнения в победе Украины над Россией в случае «полномасштабной войны» и призвал стороны сесть за стол переговоров. Он также предложил свой план по урегулированию конфликта между государствами. Согласно его предложению, Крым должен формально войти в состав России, как это было с 1783 года и «до ошибки Хрущева». При этом в оккупированных частях Украины необходимо провести повторное голосование под наблюдением ООН, считает миллиардер. Также план предполагает гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.