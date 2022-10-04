Зеленский признал ничтожными документы о присоединении украинских регионов к России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании ничтожными российские документы, в которых говорится о присоединении украинских территорий к России, в том числе Крыма. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

«Признать ничтожными, то есть такими, которые не порождают никаких юридических последствий, указы Президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля 2022 года № 71, от 21 февраля 2022 года № 72, от 29 сентября 2022 года № 685, от 29 сентября 2022 года № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, выданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов Президента Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Совет нацбезопасности Украины принял такое решение 30 сентября, после объявления итогов «референдумов» о присоединении к России украинских регионов. Также Украина подала заявку на вступление в НАТО. Пока ее не одобрили: это должно быть решение всех членов Альянса.