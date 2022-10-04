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#Новости

На Сахалине семьям мобилизованных пообещали раздать по 5 кг рыбы

04.10.2022

Похожую акцию ранее организовали власти Тувы

На Сахалине семьям мобилизованных раздадут по пять килограммов рыбы. Об этом сообщил руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Михаил Шувалов.

«Значит, правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на Сахалинскую область выделено порядка 9 тонн свежемороженой рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, порядка 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут порядка пяти-шести килограммов на человека», — заявил он.

Это не первая подобная акция, организованная региональными властями. Ранее семьям мобилизованных из Тувы пообещали раздать по одному живому барану, по 50 кг муки и по два мешка картошки.

Ранее в Туве объявили завершенной «частичную» мобилизацию. Несмотря на это, жители региона продолжали протестовать против призывной кампании. 

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