На Сахалине семьям мобилизованных пообещали раздать по 5 кг рыбы

На Сахалине семьям мобилизованных раздадут по пять килограммов рыбы. Об этом сообщил руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Михаил Шувалов.

«Значит, правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на Сахалинскую область выделено порядка 9 тонн свежемороженой рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, порядка 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут порядка пяти-шести килограммов на человека», — заявил он.

Это не первая подобная акция, организованная региональными властями. Ранее семьям мобилизованных из Тувы пообещали раздать по одному живому барану, по 50 кг муки и по два мешка картошки.

Ранее в Туве объявили завершенной «частичную» мобилизацию. Несмотря на это, жители региона продолжали протестовать против призывной кампании.