В военной части Омска умер мобилизованный красноярец

В России зафиксировали седьмой случай смерти мобилизованного после призыва. Им оказался уроженец Красноярска, обстоятельства его гибели неизвестны, сообщает Ngs24.ru со ссылкой на областное бюро судмедэкспертизы.

Красноярец по имени Дмитрий умер в военной части Омска. Точная причина смерти пока не установлена. Супруга погибшего узнала о смерти мужа 2 октября после звонка из военной части. По неподтвержденным данным, ему поступали угрозы после конфликта с другими мобилизованными. У него остались двое детей.



За последние дни из открытых источников стало известно о смерти по меньшей мере шести мобилизованных: кто-то умер в полиции, кто-то на призывном и сборном пунктах. На это обратил внимание руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По меньшей мере трое умерли в Еланском гарнизоне Свердловской области. Один из призывников покончил с собой, у второго произошел сердечный приступ, а причиной третьей смерти называют алкогольное отравление.

Новость о смерти еще одного мобилизованного пришла из Владивостока. Умершим оказался 39-летний дальнобойщик Сергей Федосеенко. Он скончался в полицейском отделе, причиной смерти называют остановку сердца.

Еще один призывник умер прямо на плацу: речь идет об уроженце поселка Звездный в Кабардино-Балкарии Борисе Шаваеве. По предварительным данным, смерть наступила в результате тромбоэмболии.

Тело еще одного мобилизованного нашли на призывном пункте поселка Андреевский в Тюменской области. Причины его смерти не уточняются.