Верховный суд США отклонил апелляцию Дерипаски на введенные против него санкции

Верховный суд США отклонил апелляцию российского бизнесмена Олега Дерипаски на введенные против него санкции. Миллиардер пытался добиться от Минюста США признания превышения полномочий в связи с применением ограничений в 2018 году, сообщает «Коммерсант».

США ввели санкции против Дерипаски еще в 2018 году за причастность к вмешательству в американские выборы 2016 года, сам бизнесмен эти обвинения отвергает. Вашингтон также указывает на его тесные связи с Кремлем и обвиняет его в разжигании боев в Украине. Кроме того, Минюст США считает, что миллиардер вопреки наложенным на него ограничениям пользовался американской финансовой системой и пытался организовать в Штатах роды, как утверждается, своего ребенка — он направил около 300 тысяч долларов на медицинское обеспечение, жилье и другие расходы, связанные с его рождением.

Дерипаска пытался оспорить введенные на него ограничения с 2019 года. Бизнесмен требовал отмены санкций, так как условия для их введения перестали быть актуальными. В ответ на это Минфин США рассекретил часть материалов, которые также стали основанием для введения ограничительных мер. Эти данные Дерипаска назвал ложными. Ущерб от санкций он оценил в 7,5 млрд долларов.