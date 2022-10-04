Билл Браудер обвинил Путина в «эпидемии убийств» топ-менеджеров из нефтегазовой отрасли

Международный финансист и инвестор Билл Браудер, чей фонд Hermitage Capital когда-то был крупнейшим иностранным инвестором в России, заявил, что за «эпидемией убийств» топ-менеджеров российской нефтегазовой отрасли стоит не кто иной, как президент РФ Владимир Путин. Своим мнением он поделился в подкасте австралийской ABC News:

«Обычно в России, если кто-то умирает подобным образом, на это нужно смотреть с подозрением. И если таким образом умирают люди из одной и той же отрасли, мне это кажется эпидемией убийств. Это подтверждает, а не исключает злой умысел», — заявил он.



Как отмечает The Moscow Times, после начала боевых действий в Украине стало известно о гибели восьми топ-менеджеров из нефтегазовой отрасли:

глава транспортной службы «Газпроминвест» Леонид Шульман;

заместитель гендиректора Единого расчетного центра «Газпрома» по корпоративной безопасности Александр Тюляков;

вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев;

бывший топ-менеджер «Новатэка» Сергей Протосеня;

бывший топ-менеджер «Лукойла» Александр Субботин;

гендиректор транспортной компании «Астра Шиппинг» Юрий Воронов;

вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов;

управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин;

директор по коммуникациям ООО «Цифровая логистика» Павел Пчельников.

Трое последних погибли в сентябре.

«Я вижу это так: из-за войны стало гораздо меньше денег, а когда денег сильно меньше, на те, что есть, зарятся гораздо больше. Все эти люди сидели на крупных денежных потоках или активах», — объяснил свою точку зрения Браудер.

Поскольку санкции практически никак не затронули нефтегазовый сектор, Путин решил бросить все доходы от данной отрасли на боевые действия в Украине, отметил инвестор. Тех, кто отвечает за «денежные потоки» в данной сфере, попросили их перенаправить, уверен Браудер. А если топ-менеджер отказывается, «лучший способ получить доступ к денежному потоку — убить его, а затем задать тот же вопрос тому, кто будет назначен на его место», добавил он. Браудер назвал Путина «боссом мафии» и заявил, что тот намерен получить долю с тех денег, которые ранее контролировались топ-менеджерами и приближенными российского президента.