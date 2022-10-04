АПМ ответила на предупреждения об ответственности за защиту уклонистов и «дискредитаторов» ВС РФ

Адвокатская палата Москвы (АПМ) ответила военному комиссару Москвы Виктору Щепилову на предупреждения об уголовной ответственности за защиту скрывающихся от мобилизации и распространяющих военные «фейки». Соответствующее письмо было опубликовано на официальном сайте АПМ, на это обратил внимание «Коммерсант».

«Совет палаты решил провести своеобразный юридический ликбез, и на четырех листах был подготовлен проект ответа, который передали на утверждение президенту палаты», — рассказал «Коммерсанту» известный адвокат, зампред комиссии совета АПМ по защите прав адвокатов Роберт Зиновьев.

В своем ответе Адвокатская палата Москвы напомнила генералу, что право на защиту закреплено в Конституции и входит в список гарантий, которые не ограничиваются даже при введении чрезвычайного или военного положения. При этом гарантия на получение квалифицированной юридической помощи возложена именно на адвокатов. При этом государство обязуется брать под защиту как самих адвокатов, так их имущество и семьи.

Адвокаты указали, что не имеют полномочий вести мониторинг по оказанию помощи доверителям, работа над этим возложена на специализированные государственные органы, в частности — СКР. При этом консультировать граждан по вопросам мобилизации и призыва могут не только адвокаты, но и другие лица, не все из которых являются членами АПМ, добавили они.

В настоящее время активно обсуждается вопрос о предоставлении адвокатам «брони»: на настоящий момент спецалисты никак не защищены от «частичной» мобилизации. По мнению защитницы Анны Ставицкой считает, судебная система попросту встанет, «если будут призывать адвокатов». «И если адвокатов не будет хватать, то будут откладываться не только суды, но и следственные действия»,— отметила она.

В свою очередь, первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Михаил Толчеев подтвердил «Коммерсанту», что запросы от коллег на предоставление отсрочки приходят и «их немало», в том числе и от общественных адвокатских объединений. Чтобы разъяснить этот вопрос, организация обратилась к Минюсту РФ. «В настоящее время принадлежность к адвокатуре не является квалифицирующим признаком при определении правомерности призыва по мобилизации», — отметил он.