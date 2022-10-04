«Были холопами, стали рабами»: Пугачева ответила хейтерам в соцсетях

Народная артистка России Алла Пугачева в очередной раз обратилась к своим критикам в соцсетях. Она призналась, что рада тому, что ее ненавидят люди, которых она ненавидит сама.

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала она.

Волна критики обрушилась на Пугачеву после того, как она покинула Россию вместе с семьей, а затем вернулась обратно. Супруг певицы Максим Галкин* активно высказывался против политики российских властей в отношении Украины, за это Минюст РФ признал его «иностранным агентом».

После этого Алла Пугачева опубликовала пост, в котором призвала Минюст признать ее иностранным агентом в знак солидарности со своим мужем*. В своем обращении она заявила, что ее супруг является «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», а также осудила действия российских властей, которые приводят к «гибели наших ребят «за иллюзорные цели». Меньше чем за сутки ее пост набрал почти 600 тысяч «лайков».

Смелое высказывание Пугачевой пришлось не по душе неназванной жительнице Подмосковья: она написала заявление в полицию с просьбой проверить ее слова на «дискредитацию» российской армии. Правоохранительные органы организовали по данному факту проверку.

*Максима Галкина Минюст РФ считает «иностранным агентом».