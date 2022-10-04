The Times: Путин отправил ядерный военный эшелон к линии фронта

Президент России Владимир Путин отправил ядерный военный эшелон к линии фронта в Украине. Об этом сообщает The Times со ссылкой на польского военного аналитика Конрада Музыку.

По данным источника The Times, речь идет о поезде, который связывают с 12-м главным управлением Минобороны РФ, который «отвечал за ядерные боеприпасы, их хранение, техническое обслуживание, доставку и выдачу подразделениям». Собеседник издания считает, что таким образом Путин хочет продемонстрировать свою готовность использовать ядерное оружие. Для этого Россия может провести ядерные испытания в Черном море на границах с Украиной.

Источник британской газеты отмечает, что Россия подвергнет себя значительным рискам, если прибегнет к применению ядерного оружия на поле боя. По словам военного эксперта, боеголовка может «дать осечку» и попасть по приграничному российскому городу — например, Белгороду.

Согласно отчету разведки НАТО, Россия готовится провести в Черном море испытания дрона-торпеды «Посейдон», способного переносить ядерное оружие. В отчете также сказано, что в Арктику направляется атомная подводная лодка К-329 «Белгород», с которой может быть запущена торпеда «Посейдон». Отчет уже направили странам-участницам Альянса. Риск применения ядерного орудия вырос с тех пор, как российские войска стали терпеть неудачи на поле боя.

Тем временем западные чиновники утверждают, что не видят никаких признаков, демонстрирующих необычную ядерную активность Москвы. «Мы не видим никаких индикаторов или действий, которые могли бы считаться подозрительными. Деятельность вокруг российских стратегических ядерных сил не выходит за пределы обычных», — рассказал агентству Reuters осведомленный источник на условиях анонимности.

С начала боевых действий в Украине Путин неоднократно угрожал США, Европе и Украине применением ядерного оружия. В последний раз он выступил с угрозами, объявляя частичную мобилизацию 21 сентября. Путин заявил, что страны Запада пытаются угрожать России и хотят лишить ее суверенитета. Некоторые, добавил он, угрожают ядерным оружием. Путин добавил, что такое оружие, причем более современное, есть у России. И страна, по его словам, будет защищаться любыми средствами — и «это не блеф».

Ядерную риторику активно поддерживает бывший президент России, ныне — зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В одном из своих постов в Telegram он заявил, что в случае удара по «нацистской» Украине, НАТО и Евросоюз «проглотят использование любого оружия в текущем конфликте». По его словам, власти страны пойдут на этот шаг, «если это будет необходимо».