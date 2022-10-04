Лукашенко признал, что Беларусь участвует в «спецоперации» в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что страна участвует в российской «спецоперации» в Украине. Но «мы никого не убиваем», сказал он.

По его словам, войска НАТО активизировались у границ Беларуси, часто ведутся разведывательные полеты. Особенно активно ведется подготовка войск в Польше, а страны ЕС, под предлогом помощи Киеву, перевооружили свои войска более современным оружием.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных... Наше участие в том, чтобы не допустить распространение конфликта на территорию Белоруссии. И не допустить нанесение удара по Белоруссии со стороны Польши, Литвы и Латвии. В спину русским стрелять никто не будет с территории Белоруссии. Да, мы лечим... кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам из Украины. Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что войны не территории Беларуси нет, поэтому в стране не будут объявлять мобилизацию. При этом «сколько служу президентом, столько готовлюсь к войне», добавил он.

Ранее Лукашенко отрицал участие страны в боях в Украине. Но с первых дней российской «спецоперации» было известно, что российские войска использовали территорию страны для атак на Киевскую область. Также использовались россиянами военные аэродромы Белоруссии.