Шойгу: в ряды ВС РФ призвали более 200 тыс. россиян

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в российские войска прибыли более 200 тыс. мобилизованных резервистов. Всех призывников обеспечат комплектами одежды и другим имуществом. При этом им продолжают собирать провизию, тепловизоры, бронежилеты и другое обмундирование.

Шойгу также приказал не отказывать никому из добровольцев, которые приходят в военкоматы сами, если на то нет серьезных оснований.

«Отмечу, что в ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению — никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований», — сказал Сергей Шойгу.



Он добавил, что обучение идет на 80 полигонах в шести учебных центрах. Сроки обучения в этот раз Шойгу не назвал. Ранее в Минобороны говорили о подготовке в течение 2 недель или месяца. Но Минобороны вчера разместило два видео, где мобилизованных встречают в Луганской и Донецкой областях. Мобилизация началась меньше 2 недель назад, 21 сентября.

По данным министерства, планировали призвать 300 тыс. человек. Но источники СМИ сообщали о планах в 1 млн резервистов, и даже в 1,2 млн человек. В Кремле эту информацию опровергали.

Мобилизация закончилась в Крыму, Новосибирской и Брянской областях, Адыгее, Хакасии, Туве, Бурятии. В Чечне мобилизация не проводилась, говорил Кадыров.