КНДР признала итоги «референдумов» о присоединении украинских регионов к России

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило, что страна признала итоги референдумов о присоединении к России четырех украинских регионов. С таким заявлением выступил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су.

По его мнению, «референдумы провели в соответствии с Уставом ООН, определившим принцип равенства народа и его права на самоопределение». В КНДР посчитали, что голосование прошло «по легальным способам и порядку», в нем полностью отразилась воля местных жителей. Дальше в КНДР рассказали о развязывании США агрессивных войн, произволе и своеволии Вашингтона, двойных стандартах.

Журналисты и местные жители рассказывали, что голосование на «референдумах» проходило буквально на дому — члены избирательных комиссий вместе с вооруженными военными приходили в квартиры. Были случаи задержаний тех, кто пытался проголосовать против вхождения регионов в состав России.

Кроме КНДР, итоги референдумов не признала пока ни одна страна в мире. Правда, по мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, это не принципиально. Российские власти признали итоги референдумов, но с границами присоединяемых территорий пока не определились.