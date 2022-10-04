Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге сказал, что после отказа Зеленского от переговоров с Путиным Москва будет ждать изменение позиции Киева или появление следующего президента Украины. Достижение мира в Украине невозможно без выполнения условий России, цитирует Пескова «Коммерсант».

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Такое решение ранее приняли в Совете нацбезопасности страны.

Путин на прошлой неделе говорил, что пора садиться за стол переговоров с Украиной, и «Россия к этому готова». Однако принадлежность Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, по его словам, не будет обсуждаться.

В указе Зеленского констатирована «невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным».

Совет нацбезопасности Украины принял такое решение 30 сентября, после объявления итогов «референдумов» о присоединении к России украинских регионов. Также Украина подала заявку на вступление в НАТО. Пока ее не одобрили: это будут делать все члены Альянса.