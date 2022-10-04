Совфед одобрил законы о присоединении к России украинских регионов

На заседании Совета Федерации сегодня одобрили законы о присоединении к России украинских регионов. Ранее, 2 октября, документы подписал президент России Владимир Путин, на следующий день — Конституционный суд и Госдума. Теперь в стране 89 субъектов, но их границы в Кремле до сих пор затрудняются назвать.

Регионы сохранят названия Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Их добавят в 65-ю статью Конституции России.

Они входят в состав страны в границах, «установленных Конституциями на день их образования», Херсонская и Запорожская области — в границах, «существовавших на день принятия в Российскую Федерацию». Вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что России будет «советоваться с населением» Запорожской и Херсонской областей по поводу границ, цитировало его ТАСС.

На Западе не приняли итоги «референдумов» на занятых российскими войсками территории Украины. В ЕС массово вызвали послов России в связи с незаконной аннексией областей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что признание итогов этих голосований — не принципиально. Он считает, что большинство стран «понимают правоту» России, но «не у всех хватает мужества и сил объективно говорить об этом прямо», цитирует министра «Коммерсант».