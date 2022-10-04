Северная Корея запустила ракету над Японией

Северная Корея провела новый пуск ракеты: снаряд пролетел над территорией Японии и упал в Тихом океане. Жителей северной части Японии попросили укрыться в крепких зданиях или бункерах: ракета пролетела максимальное расстояние за всю историю испытаний, пишет «Коммерсант».

Над Японией боеприпас прилетел в районе префектур Аомори и Хоккайдо. По данным береговой охраны, ракета уже упала: точное место не уточнили, но жителей предупредили о возможном падении обломков. По данным Южной Кореи, она упала в 3 тыс. километров к востоку от побережья Японии вне исключительной экономической зоны. Высота полета ракеты составила около километра, в воздухе боеприпас находился около 20 минут и пролетел 4,6 тыс. километров. Скорость, по данным южнокорейских военных, составила 17 Махов.

Премьер Японии Фумио Кисида «решительно осудил» запуск и назвал его «возмутительным актом». Президент Южной Кореи Юн Сок Ель предупредил о решительном ответе после запуска.

За последние 10 дней это пятый пуск ракеты с территории КНДР. США вместе с Южной Кореей проводят крупнейшие за последние годы совместные военные учения. Аналитики США еще весной предполагали, что КНДР усилит испытания своих ракет: на фоне украинского кризиса она не получит решительного и должного ответа от мирового сообщества.