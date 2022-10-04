Мобилизованных из Томской области приписали к спецназу ГРУ

ТВ2 обратило внимание на релиз Зональненского поселения Томской области. В нем власти сообщали, что часть мобилизованных находятся на границе в Белгородской области, а зачислены они в 24-ю отдельную гвардейскую бригаду спецназа ГРУ.

В официальном канале администрации информация о ГРУ пропала, но жителям области предлагают скинуться на необходимое. В списке вещей тепловизоры (стоимость около 119 тысяч рублей), теплая удобная трекинговая обувь (особенно для передовых разведывательных бригад), термобелье, медикаменты кровоостанавливающие и противоожоговые, провизия. Груз обещают отправить 16 октября. «Они защищают нас, а мы должны прикрыть их тыл», — добавили в администрации.

24-я бригада спецназа ГРУ уже участвовала в боях в Украине, у подразделения есть потери — журналисты подтвердили смерть как минимум 21 человека, в том числе офицеров.

В военной литературе спецназ ГРУ описывается как «особо подготовленные подразделения армии, предназначенные для выполнения разведывательно-диверсионных задач в тылу противника». Насколько «особо подготовлены» мобилизованные — неизвестно. Мобилизацию объявили 21 сентября.