Шаману Габышеву продлили принудительное лечение в Уссурийске

Юрист Алексей Прянишников сообщил, что шаману Александру Габышеву продлили срок принудительного лечения в психиатрической больнице специального типа в Уссурийске. Вчера он рассказал, что шаману сменили лечащего врача, а в больнице передумали менять условия заключения.

О смене лечащего врача юристу рассказал сам шаман, он также раскрыл некоторые подробности беседы с ним. Прянишников считает, что это был допрос — и подготовка к сегодняшнему суду.

«В 1001-й раз (врач. — NT) выпытывал у Александра про поход, про сопротивление сотрудникам Росгвардии в январе 2021-го. Цель ясна: быстренько к завтрашнему суду накатать очередную ахинею про отсутствие раскаяния и критики к своим поступкам. Больница, ссылаясь на большой объём информации в медицинской карте Александра, не предоставила её копию по нашему запросу — в общем, готовятся к суду», — сообщил юрист.

Сегодня в Уссурийском райсуде продлили принудительное лечение Александра Габышева в психбольнице специального типа в Уссурийске.

«В удовлетворении наших ходатайств о назначении психолого-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского в Москве отказано — «слишком долго всё это», — заключил суд.

Юрист пообещал, что будет обжаловать это решение в апелляции. В медицинских документах указали, что у шамана обострились бредовые идеи.

Александр Габышев в 2019 году отправился из Якутска в Москву в поход, чтобы провести обряд «изгнания Путина». Через несколько недель его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Против него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, с октября 2021 года его отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику Новосибирска, а потом перевели в Уссурийск. «Мемориал»* признал Габышева политическим заключенным.

*«Мемориал» власти России ликвидировали, поскольку посчитали общество «иноагентом».