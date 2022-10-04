В ООН 11 стран призвали прекратить дискриминацию россиян

В Женеве на 51-й сессии Совета ООН по правам человека 11 стран, включая Россию, выступили с заявлением. Они потребовали прекратить дискриминацию русских — по мнению обратившихся, россиянам за границей не продлевают договоры на аренду квартир, увольняют с работы, имеет место насилие, пишет ТАСС.

В документе призвали «немедленно прекратить русофобскую истерию и преследования». Заместитель постоянного представителя РФ при женевской штаб-квартире ООН Никита Жуков сказал, что дискриминация по языковому и этническому признаку достигла «беспрецедентных масштабов и глубины».

Авторы обращения упомянули дискриминацию в образовательной, медицинской, банковской и других сферах. Проблемы с конца февраля отметили в российском бизнесе, спорте, культуре. Дискриминацию русскоязычных жителей, детей и семей с русскими корнями оценивают как «грубое нарушение Всеобщей декларации прав человека и обязательств государств, взятых в соответствии с международными соглашениями по правам человека».