На «Госуслугах» можно оспорить ошибочную мобилизацию

Портал «Госуслуг» теперь предлагает заполнить форму для подачи жалоб на частичную мобилизацию. Обратиться могут родственники или сам резервист.

Помимо этого, непосредственно на «Госуслугах» предлагают записаться в добровольцы на «спецоперацию».

Обратившимся, помимо этого, могут разъяснить об отсрочках, есть раздел для IT-специалистов, гарантии и льготы и другое. При этом Госдума вчера не стала рассматривать новый закон о льготах для мобилизованных — после объявления мобилизации им предлагали выплаты в 300 тыс. рублей, льготы по коммунальным услугам, детские пособия и послабления по кредитным платежам.