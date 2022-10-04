The Moscow Times: бюджетные расходы на Путина увеличили на 30%

The Moscow Times изучили проект бюджета на содержание президента России Владимира Путина и его аппарата в 2023 году. Документ внесли на рассмотрение Госдумы на прошлой неделе. Расходы на главу государства выросли на 30% — до 19,131 млрд рублей в год или до 52,4 млн рублей в день.

В прошлом году был принят трехлетний бюджет на содержание аппарата президента — он был меньше на 4,123 млрд рублей. В 2024 году расходы по этим статьям увеличатся еще на 29%, а в 2025 — еще на 29%. Всего за три года на президента потратят 59,7 млрд рублей. Журналисты отмечают, что эта сумма сопоставима с годовым бюджетом нескольких регионов.

Из запланированных средств на повышение зарплат сотрудникам аппарата уйдет до 90% финансирования. Рост расходов на президента в 29-30% станет рекордным среди всех ветвей власти. Аппарату правительства добавят всего 5% отчислений налогоплательщиков, Совету федерации — 10%, а Госдуме — 9%.

Расходы на МВД, Росгвардию, спецслужбы, прокуратуру, ФСИН вырастут в 1,5 раза. Это наибольший рост расходов на «национальную безопасность» с 2006 года. Всего запланировано на эти цели 4,2 трлн рублей. В них не входят траты на армию: с военным ведомством расходы на силовиков составит 9,2 трлн рублей, или каждый третий рубль расходов.