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#Новости

В Новосибирской области закончили «первый этап» мобилизации

04.10.2022

По словам губернатора, сейчас идет доукомплектование отдельных подразделений и специалистов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в регионе закончился первый этап мобилизации. По его словам, мобилизационное задание выполнено, пишет «Тайга.Инфо»*.

Когда начнутся следующие этапы мобилизации, он не сказал. 

«Сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, подбор отдельных дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это будут уже единичные случаи», — добавил глава региона.

По данным на 27 сентября из области отправились в воинские подразделения больше 2000 мобилизованных. Мобилизацию закончили также в Туве, Крыму, Адыгее, Брянской области, Бурятии и Хакасии. В Чечне, по заверению Рамзана Кадырова, мобилизация не проводилась. 


*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом». 


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