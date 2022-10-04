В Новосибирской области закончили «первый этап» мобилизации

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в регионе закончился первый этап мобилизации. По его словам, мобилизационное задание выполнено, пишет «Тайга.Инфо»*.

Когда начнутся следующие этапы мобилизации, он не сказал.

«Сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, подбор отдельных дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это будут уже единичные случаи», — добавил глава региона.

По данным на 27 сентября из области отправились в воинские подразделения больше 2000 мобилизованных. Мобилизацию закончили также в Туве, Крыму, Адыгее, Брянской области, Бурятии и Хакасии. В Чечне, по заверению Рамзана Кадырова, мобилизация не проводилась.

*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».