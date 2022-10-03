222-й день боев: главное

ВСУ освободили села Торское в Донецкой области, Архангельское, Миролюбову и, вероятно, Золотую Балку в Херсонской области, поселок Боровая в Харьковской области, пишет ВВС. По версии Минобороны, в Архангельском, по версии российской стороны, поражены «пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ». В Золотой Балке, отчитались в министерстве, «превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны»‎.

«Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение»‎, — добавили в ведомстве о положении в районе Золотой Балки.

Пророссийские власти Луганской области сообщили, что ВСУ прорвались за административные границы региона. Как рассказал «Интерфаксу»‎ представитель народной милиции ЛНР Андрей Морочко, «невзирая на потери, вооруженным формированиям Украины удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться (на рубежах) в направлении населенного пункта Лисичанск»‎. Позже он сообщил, что пересекшая границу группировка войск «практически полностью уничтожена»‎.

Командующего Западным военным округом Александра Журавлева сняли с должности. Вместо него назначили генерал-лейтенанта Романа Бердникова.

Минобороны России продолжает рассказывать о мобилизации. Церемония отправки мобилизованных граждан состоялась на аэродроме Чкаловск под Калининградом. Также ведомство опубликовало два видео о том, как мобилизованных встречают в Луганской и Донецкой областях. На видео люди рассказывают, как долго ждали российских парней 8 лет, приносят пирожки. «Люди научились заново улыбаться»‎, «Давно надо было прийти»‎ — так, по версии Минобороны, оценивают свое участие в боях призывники.

При этом мобилизацию объявили только 21 сентября и Минобороны оценивало длительность подготовки и «боевого слаживания»‎ то в две недели, то в месяц. Почему мобилизованные отправились в украинские регионы меньше чем через две недели после объявления мобилизации, в сегодняшних видео от ведомства не объяснили.

Одновременно с этим поступает все больше сигналов о смерти призванных резервистов. Известно как минимум о шести таких случаях, среди них есть самоубийства.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов освобожден и вернулся к своей семье. В «Энергоатоме»‎ подтвердили информацию и рассказали, что он находится на подконтрольной Украине территории. Российские военные похитили Мурашова два дня назад, когда он ехал на своей машине.

«Вот так»‎ сообщили, что Госдума передумала давать льготы мобилизованным. Соответствующий закон внесли на рассмотрение депутатов на четвертый день мобилизации. В документе предлагали единовременную выплату в 300 тысяч рублей, детские пособия, льготы по ЖКХ, кредитные каникулы, отмену процентов по займам. Но сегодня закон решили отозвать, по какой причине — авторы проекта не объяснили. Региональные власти пока не отменили своих обещаний по выплатам и льготам для новых военнослужащих.

The Guardian поговорили с бывшим директором ЦРУ и генералом армии в отставке Дэвидом Петреусом. Он сказал, что в случае, если Россия применит ядерное оружие, США и их союзники уничтожают российские войска и технику в Украине, в том числе в Крыму, потопят Черноморский флот. При этом Петреус добавил, что не обсуждал возможный ответ США с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Его слова — это гипотетические предположения.

Разведка Британии анализирует обращение Владимира Путина 29 сентября к Совету нацбезопасности по поводу мобилизации. Он сказал: «Во время этой мобилизационной кампании возникает много вопросов, и мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их». По мнению британских спецслужб, необычно быстрое признание Путиным проблем подчеркивает неразбериху при мобилизации в течение первой недели, а чиновники на местах не знают масштаба и критериев процесса. Они почти наверняка набрали тех, кто не подпадает под установленные рамки.

ISW анализирует реакции российских военных блогеров и корреспондентов на контрнаступление ВСУ. После поражения под Лиманом и в Харьковской области и неудач мобилизации в России многие сначала начали «скорбеть»‎ о потери населенного пункта, критиковать власти. Проблемы они связали с военным руководством.

О том же говорили и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Российское информационное пространство значительно отклонилось от предпочитаемых Кремлем и Минобороны нарративов о том, что в целом все находится под контролем. Аналитики отмечают рост критики даже со стороны «ура-патриотов»‎. Минобороны на ежедневных брифингах по несколько раз отчитывается о взятии под контроль одних и тех же населенных пунктов, что также не прошло незамеченным.

Путин может испытывать те же проблемы, с которыми частично столкнулся Михаил Горбачев во время политики гласности. Он открыл информационное пространство, надеясь, что советские граждане дадут ему представление о причинах проблем в советском государстве, которые он не мог выявить сверху. Но граждане вместо этого начали атаковать всю советскую систему. Путин, несомненно, осознает эту модель и, конечно же, не собирается ее повторять. Поэтому, вероятнее всего, скоро начнется атака на военных блогеров. Когда он решится их закрыть — вопрос времени.