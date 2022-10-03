В Коми полиция забрала из больницы экоактивиста и повезла в суд для назначения ареста

В Коми эколог и экоактивист Алексей Семенов попал в реанимацию после пребывания в спецприемнике, сообщает «7х7 — Горизонтальная Россия». Несмотря на его состояние, силовики забрали его из больницы и отвезли в суд для назначения нового административного ареста, уточняет «ОВД-Инфо».

Алексея Семенова задержали 28 сентября за «неуплату штрафов и публичное выражение антивоенной позиции» — активист высказывался против мобилизации на съезде коми-ижевского движения. Вскоре его отпустили, но в тот же вечер вновь задержали, когда тот возвращался домой вместе с женой. Активист попросил дать ему возможность помочь супруге с пакетами, однако силовики расценили его действия как неповиновение полиции.

Последние пять суток активист пробыл в спецприемнике поселка Ижмы. Ранее он рассказывал жене, что после освобождения ему могут вменить неповиновение законному требованию полиции. Сегодня Семенова по окончании ареста снова повезли в Ижевский районный суд, но по дороге ему стало плохо. Экологу вызвали скорую, его госпитализировали в местную больницу. Однако спустя два часа его вновь забрали силовики и отвезли в неизвестном направлении. Позднее выяснилось, что его снова повезли в суд, где ему назначили 10 суток административного ареста. Как он и предполагал, его обвинили в неповиновении полиции. Активист объявил сухую голодовку.