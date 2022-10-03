Страны ЕС массово вызывают российских послов в связи с присоединением украинских регионов к РФ

Министерства иностранных дел всех стран ЕС вызывают российских послов в связи с «референдумами» о присоединении украинских регионов к России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Петера Стано.

«ЕС скоординировано вызвал послов России в государствах-членах ЕС и при институтах ЕС, чтобы решительно осудить эти действия», — заявил Стано в беседе с агентстовом.

Представитель ЕВС отметил, что внешнеполитические ведомства европейских стран начали вызвать российских послов еще с минувшей пятницы — со дня подписания Путиным договоров о вхождении Донецкой и Луганской «народных республик», а также Херсонщины и Запорожья в Россию.

«Сегодня днем в Брюсселе был вызван в ЕВС временный поверенный в делах России в ЕС», — добавил Стано.



Госдума в первом чтении единогласно приняла сразу четыре проекта конституционных законов о вхождении украинских регионов в состав России. Согласно документам, их жители признаются российскими гражданами. На подачу заявлений об отказе от гражданства РФ им дается всего один месяц. При этом приобретение гражданства возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.