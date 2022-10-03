В Румынии проходят обыски в подконтрольной «Газпрому» энергетической компании «НИС Петрол»

В офисах сербской энергетической компании «НИС Петрол» в городе Тимишоара в Румынии проходят обыски, сообщает балканский телеканал N1. Мажоритарным акционером предприятия является российская компания «Газпром нефть».

По данным N1, румынские правоохранительные органы заподозрили «НИС Петрол» в передаче России данных о месторождениях нефти и газа в Румынии, хотя должна была поделиться этой информацией с Бухарестом. В результате обысков из офисов изъяли технику и документы.

Обыски прошли не только в офисах, но и по местам жительства двух сотрудников сербкой энергетической компании. Следователи задержали по меньшей мере восьмерых человек, их уже допрашивают.