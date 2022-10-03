Сотрудники ФСБ убили двух предполагаемых диверсантов на ж/д путях в КБР

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ отчитался о предотвращении «диверсионно-террористического акта» на железной дороге в Кабардино-Балкарии. При задержании сотрудники спецслужбы убили двоих человек, подозреваемых в организации диверсии на ж/д путях.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через канал им. В.И. Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района КБР обнаружены двое вооруженных террористов, осуществлявших установку взрывного устройства под железнодорожным полотном. При попытке задержания указанных лиц они оказали вооруженное сопротивление, в результате чего ответным огнем были нейтрализованы», — говорится в сообщении на сайте ФСБ.

Живым в руки ФСБ попался лишь один человек — предполагаемый сообщник убитых. В спецслужбе уточнили, что кроме взрывного устройства на месте предполагаемого преступления были обнаружены автомат, пистолет и боеприпасы. В доме у одного из убитых сотрудники ФСБ нашли компоненты и инструменты для изготовления взрывных устройств, а также средства коммуникации, «содержащие сведения, подтверждающие преступные намерения».

По данному факту возбуждены и расследуются уголовные дела о приготовлении к диверсии, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, добавили в ведомстве.

На инцидент отреагировало российское партизанское движение «Останови вагоны», выступающее против российской агрессии в отношении Украины и координирующее диверсии на ж/д путях. Активисты выразили сомнения в достоверности версии силовиков.

«Наличие огнестрельного оружия у убитых диверсантов — прекрасное оправдание для того, чтобы их расстрелять. А вот подбросить его можно было и после их гибели», — заявили партизаны.