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«1ADAT»*: в Чечне за сентябрь было похищено более 400 человек

03.10.2022

По меньшей мере один человек погиб, утверждают активисты

Оппозиционному движению «1ADAT»* стало известно о более чем 400 случаях похищения людей и одном убийстве в Чечне в сентябре текущего года. Об этом сообщается в Telegram-канале движения. 

«В данную статистику входят все те массовые похищения после митинга, а так же массовые похищения жителей, которые подали на загранпаспорта или же поменяли прописку», — говорится в посте. 

Как утверждает «1ADAT»*, за похищениями и убийствами стоят «кадыровские наместники». По данным оппозиционного движения, в сентябре соратники чеченского лидера похитили по меньшей мере 407 человек, активисты привели имена лишь 25 из них. В списке пропавших оказалось два женских имени — Люба и Асет Мадиевы. Приходятся ли они друг другу родственницами, не уточняется. 

«1ADAT»* также удалось подтвердить гибель одного человека. Речь идет о некоем Адаме Мурадове. Активисты отметили, что он попал в список, поскольку «погиб от действий кадыровского режима». 

*«1ADAT» запрещен на территории РФ.

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