«1ADAT»*: в Чечне за сентябрь было похищено более 400 человек

Оппозиционному движению «1ADAT»* стало известно о более чем 400 случаях похищения людей и одном убийстве в Чечне в сентябре текущего года. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

«В данную статистику входят все те массовые похищения после митинга, а так же массовые похищения жителей, которые подали на загранпаспорта или же поменяли прописку», — говорится в посте.

Как утверждает «1ADAT»*, за похищениями и убийствами стоят «кадыровские наместники». По данным оппозиционного движения, в сентябре соратники чеченского лидера похитили по меньшей мере 407 человек, активисты привели имена лишь 25 из них. В списке пропавших оказалось два женских имени — Люба и Асет Мадиевы. Приходятся ли они друг другу родственницами, не уточняется.

«1ADAT»* также удалось подтвердить гибель одного человека. Речь идет о некоем Адаме Мурадове. Активисты отметили, что он попал в список, поскольку «погиб от действий кадыровского режима».

*«1ADAT» запрещен на территории РФ.