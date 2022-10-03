В России после призыва умерли как минимум шесть мобилизованных

За последние дни из открытых источников стало известно о смерти по меньшей мере шести мобилизованных: они умирали в полиции, а также на призывном и сборном пунктах. На это обратил внимание руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Сегодня СМИ сообщили о смерти троих мобилизованных в Еланском гарнизоне Свердловской области. Один из призывников покончил с собой, у второго произошел сердечный приступ, а причиной третьей смерти называют алкогольное отравление.

Новость о смерти еще одного мобилизованного пришла из Владивостока. Умершим оказался 39-летний дальнобойщик Сергей Федосеенко. Он скончался в полицейском отделе, причиной смерти называют остановку сердца.

Еще один призывник умер прямо на плацу: речь идет об уроженце поселка Звездный в Кабардино-Балкарии Борисе Шаваеве. По предварительным данным, смерть наступила в результате тромбоэмболии.

Тело еще одного мобилизованного нашли на призывном пункте поселка Андреевский в Тюменской области. Причины его смерти не уточняются.